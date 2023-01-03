شكرا لقرائتكم خبر منتدى اللجان العمالية يستعرض تجارب المنشآت الكبيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله أبوثنين، منتدى اللجان العمالية لشركات القطاع الخاص والمنعقد تحت عنوان (اللجان العمالية وأثرها في تحسين بيئة العمل)، بمشاركة الوكيل المساعد للشؤون العمالية المهندس فيصل الضفيان.

ويستعرض المنتدى تجارب المنشآت الكبيرة التي أنشئت بها لجان عمالية، إضافة إلى قصص النجاح لتلك المنشآت بحضور الرؤساء التنفيذيين وممثلي الشركات المستهدفة بإنشاء لجان عمالية.

وقال الدكتور أبوثنين في كلمته التي ألقاها خلال انعقاد المنتدى «إن المنتدى يؤكد حرص الوزارة على كل ما من شأنه تحسين وتطوير سوق العمل وفق الرؤية المعتمدة في استراتيجية سوق العمل، ونثمن من طرفنا دور اللجنة الوطنية للجان العمالية على تكثيف البرامج والملتقيات التي تدعم إنشاء لجان عمالية في منشآت القطاع الخاص وتسهم في تحسين بيئة العمل فيها مما يسهم في استقرار بيئة العمل، وحرصها وعنايتها بأعضاء اللجان وبالعاملين كافة، ودورها في التقارب والتعارف وتبادل الخبرات للجان القائمة حاليا.

وبين أن وجود لجنة عمالية في المنشأة هي إحدى الأدوات المهمة في نشر الثقافة العمالية الصحيحة وكذلك مساعدة المنشأة لتحديد المواضيع التي تعنى بالموظفين وشرح رؤية وخطط واستراتيجية الشركة للموظفين بصورة مبسطة وسلسلة.