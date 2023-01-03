منتدى اللجان العمالية يستعرض تجارب المنشآت الكبيرة

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ويستعرض المنتدى تجارب المنشآت الكبيرة التي أنشئت بها لجان عمالية، إضافة إلى قصص النجاح لتلك المنشآت بحضور الرؤساء التنفيذيين وممثلي الشركات المستهدفة بإنشاء لجان عمالية.وقال الدكتور أبوثنين في كلمته التي ألقاها خلال انعقاد المنتدى «إن المنتدى يؤكد حرص الوزارة على كل ما من شأنه تحسين وتطوير سوق العمل وفق الرؤية المعتمدة في استراتيجية سوق العمل، ونثمن من طرفنا دور اللجنة الوطنية للجان العمالية على تكثيف البرامج والملتقيات التي تدعم إنشاء لجان عمالية في منشآت القطاع الخاص وتسهم في تحسين بيئة العمل فيها مما يسهم في استقرار بيئة العمل، وحرصها وعنايتها بأعضاء اللجان وبالعاملين كافة، ودورها في التقارب والتعارف وتبادل الخبرات للجان القائمة حاليا.
وبين أن وجود لجنة عمالية في المنشأة هي إحدى الأدوات المهمة في نشر الثقافة العمالية الصحيحة وكذلك مساعدة المنشأة لتحديد المواضيع التي تعنى بالموظفين وشرح رؤية وخطط واستراتيجية الشركة للموظفين بصورة مبسطة وسلسلة.
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