تدشين استراتيجية «سكن 2023 - 2025 »

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية «سكن» استراتيجيتها 2023 - 2025 ، بحضور رئيس اللجنة التنفيذية المهندس عبدالله البدير، وأعضاء اللجنة التنفيذية.

وترتكز الاستراتيجية على تنمية الإيرادات وتحفيز توفير الوحدات السكنية، والتميز في تقديم الخدمات، والابتكار ورفع القدرات في القطاع الثالث الإسكاني، وبناء صورة ذهنية قوية وملهمة.

وتهدف إلى تحقيق استدامة التبرعات النقدية والعينية، وتحفيز الاستثمارات وتفعيلها لزيادة توفير وحدات الإسكان التنموي، وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات عبر تطوير حلول فعالة للمنظومة وترسيخ عملية التحسين المستدام، ورفع جودة الخدمات والنضج المؤسسي للجمعيات الأهلية وتغطيتها في جميع أنحاء المملكة، والابتكار المستمر والمواءمة مع التوجهات العالمية عبر تطوير شراكات مبتكرة وذات منفعة متبادلة في مجال الإسكان، وتحسين الصورة الذهنية للسكن من خلال التسويق والوعي للقطاع الثالث الإسكاني.

وتتضمن الاستراتيجية عددا من المبادرات أبرزها تنويع الشريحة المستهدفة للمانحين، وتطوير نموذج العرض والطلب، وتحفيز الاستثمارات لزيادة عرض المساكن، ورفع قدرة الجمعيات على خدمة المستفيدين، وتطوير حلول تمويلية وسكنية مناسبة.

يذكر أن مؤسسة «سكن» تعمل وفق رؤيتها الحديثة على ريادة وتمكين قطاع الإسكان غير الربحي لتوفير حلول مستدامة لتحفيز العطاء وزيادة المشاركة المجتمعية عبر بناء نماذج تمويلية وشراكات مبتكرة.

استراتيجية «سكن 2023 - 2025»

الركائز:

• تنمية الإيرادات.

• تحفيز توفير الوحدات.

• التميز في تقديم الخدمات.

• الابتكار ورفع القدرات.

• بناء صورة ذهنية قوية وملهمة.

الأهداف:

• تحقيق استدامة التبرعات النقدية والعينية.

• تحفيز الاستثمارات وتفعيلها.

• تحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات.

• رفع جودة الخدمات.

• النضج المؤسسي للجمعيات.

• الابتكار والمواءمة.

• تطوير شراكات مبتكرة.

أبرز المبادرات:

• تنويع الشريحة المستهدفة للمانحين.

• تطوير نموذج العرض والطلب.

• تحفيز الاستثمارات لزيادة عرض المساكن.

• رفع قدرة الجمعيات على خدمة المستفيدين.

• تطوير حلول تمويلية وسكنية مناسبة.