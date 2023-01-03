شكرا لقرائتكم خبر قطاع الحلول في الوطنية للإسكان يتجاوز مستهدفاته بـ160% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، خلال زيارته مقر الشركة الوطنية للإسكان، على منجزات الشركة وأبرز ما حققته من أهداف خلال العام الماضي، ومستهدفات «الوطنية للإسكان» خلال 2023.

وأوضح أكد الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان محمد البطي، أن إنجازات قطاع الحلول في الوطنية للإسكان تجاوزت 160% من مستهدفاته، إذ تجاوز عدد العملاء 6,6 ملايين عميل، في حين بلغ إجمالي الزيارات لمواقع الشركة أكثر من 600 مليون زائر.

وأكد البطي أن قطاع الحلول في الشركة يعمل على إدارة وتطوير العمليات التجارية، لدى منصة سكني وشبكة إيجار وبرامج مُلاك وفرز الوحدات والبناء المستدام، التي تتعامل بشكل مباشر مع العملاء والمستفيدين.

وأشار البطي، إلى أن الوطنية للإسكان بجميع قطاعاتها تسعى إلى وضع بصمتها في القطاع العقاري، وذلك خلال الإسهام في تطوير بيئته وزيادة أثره الاقتصادي، وتعزيز جاذبيته للاستثمار، مؤكدا اهتمام وحرص معاليه على متابعة الإنجازات التي يحققها القطاع، والدور الكبير الذي تقوم به الوطنية للإسكان.

حضر اللقاء الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن بن عبدالله الطويل، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتحول الرقمي والمدن الذكية المهندس علي بن هادي راجحي، والرئيس التنفيذي لقطاع الحلول في الوطنية للإسكان المهندس ريان بن عبدالله العقل.

يذكر، أن الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكّنة لقطاع التطوير العقاري، وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة، وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، بخيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعي الشركة إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.