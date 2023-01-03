%138 زيادة الرحلات الدولية في مطارات عمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع عدد الرحلات الدولية والداخلية القادمة والمغادرة عبر مختلف المطارات العمانية حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي بنسبة قاربت 138%، بحسب الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان.

ووفق وكالة الأنباء العُمانية، سجل عدد الرحلات الدولية القادمة والمغادرة من مطارات مسقط وصلالة وصحار البالغة 51 ألف رحلة دولية نموا ملحوظا بنسبة 137.6% مقارنة بـ 21.46 ألف رحلة في الفترة ذاتها عام 2021.

وسجلت أعداد القادمين عبر المطارات ارتفاعا ملحوظا بنسبة 153 % حيث بلغ إجمالي عدد الركاب القادمين والمغادرين و»الترانزيت» بمطارات مسقط وصلالة وصحار والدقم 7.8 ملايين ركاب حتى نهاية الشهر العاشر من العام الماضي كما ارتفع أعداد المغادرين عبر المطارات بنسبة 115% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وأوضحت الإحصاءات أن عدد الرحلات (الدولية والداخلية) القادمة والمغادرة عبر مطار مسقط الدولي ارتفع بنسبة 111 % ، ليبلغ 54.16 ألف رحلة حتى نهاية شهر أكتوبر من عام 2022، نقلت 6.74 ملايين مسافرا مقارنة بـ 25.59 ألف رحلة في عام 2021 نقلت 2.78 مليون مسافر.

وتصدرت الجنسية الهندية أعلى أعداد المسافرين في الرحلات المغادرة والقادمة عبر مطار مسقط الدولي بإجمالي بلغ 122.9 ألف راكب بنهاية الشهر العاشر من العام الماضي، تلتها الجنسية البنجلادشية بإجمالي بلغ 48 ألف راكب، ثم الجنسية الباكستانية بإجمالي 36.7 ألف راكب.