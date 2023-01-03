تويتر تتخلف عن سداد إيجار مكتب في سان فرانسيسكو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواجه شركة تويتر حاليا دعوى قضائية بسبب عدم سداد إيجار مكتب في سان فرانسيسكو.

وذكرت تقارير إعلامية أن شركة موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتير المملوكة حاليا للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تواجه دعوى قضائية بسبب عدم سدادها حوالي 136250 دولارا مستحقة عليها كإيجار لمكتبها في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

وأبلغت شركة كولومبيا رايت650- كاليفورنيا العقارية شركة تويتر يوم 16 ديسمبر الماضي بأنها ستطلب إعلان تويتر كمتخلفة عن سداد التزاماتها المالية، إذا لم تسدد إيجار مكتبها الموجود في الطابق الثلاثين بمبنى هارتفورد في سان فرانسيسكو خلال 5 أيام بحسب تقارير إعلامية.

وقالت كولومبيا رايت في دعواها التي قدمتها في الأسبوع الماضي إلى محكمة الولاية «إن الشركة خالفت شروط عقد الإيجار».

وذكرت تقارير في الشهر الماضي أنه تمت مقاضاة تويتر بسبب رفضها دفع مقابل رحلتي طيران عارض.

وأشارت التقارير إلى أن تويتر لم تدفع إيجار مقار رئاستها أو أي من مكاتبها على مستوى العالم خلال الأسابيع الماضية.