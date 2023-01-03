شكرا لقرائتكم خبر إيلون ماسك أول ملياردير يخسر 200 مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أول شخص يخسر 200 مليار دولار من ثروته، بحسب مؤشر بلومبيرج للمليارديرات.

وبحسب المؤشر أصبحت ثروة ماسك الرئيس التنفيذي لشركات تسلا للسيارات الكهربائية وسبيس إكس لتكنولوجيا الفضاء ومنصة التواصل الاجتماعي تويتر حاليا 137 مليار دولار، بعد أن كانت قد بلغت ذروتها وكانت 340 مليار دولار تصدر بها قائمة أثرياء العالم قبل أكثر من عام.

وأصبح ماسك الآن ثاني أغنى شخص في العالم وراء برنار أرنو رئيس مجلس إدارة مجموعة الأزياء ومستحضرات الموضة إل.في. إتش. إم.

وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن جزءا أساسيا من ثروة ماسك يتمثل في حصته في شركة تسلا التي فقدت نحو نصف قيمتها السوقية خلال العام الماضي، بعد بيع ماسك كمية من أسهمها لتمويل صفقة استحواذه على تويتر مقابل 44 مليار دولار.

كما تأثر سهم تسلا سلبا بالنتائج ربع السنوية المخيبة للآمال بسبب استمرار اضطراب الإنتاج في مصانعها بمدينة شنغهاي الصينية نتيجة إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

جرى تداول سهم تسلا يوم 13 أبريل الماضي بسعر 79.340 دولارا قبل الكشف عن استحواذ ماسك على تويتر.

ومنذ ذلك الوقت فقد السهم نحو 60% من قيمتها حيث يبلغ سعره حاليا أقل من 125 دولارا.

في الوقت نفسه تبلغ ثروة أرنو حاليا 162 مليار دولار حيث خسر 15 مليار دولار فقط خلال العام الماضي.

وأصبح أرنو أول شخص أوروبي يتصدر قائمة بلومبيرج للمليارديرات في العالم.