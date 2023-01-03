ايرباص تسلم 670 طائرة في 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مؤسسة استشارات مالية عن تسليم شركة ايرباص 670 طائرة في 2022 .

وحسبما ورد في بحث أجرته مؤسسة «جيفريز» للاستشارات المالية، فقد سلمت شركة «ايرباص» العام الماضي 670 طائرة، مبينة أن نقص أجزاء معينة أدى إلى إفشال خطط تسريع الإنتاج.

وأفادت وكالة بلومبيرج للأنباء، أمس، بأنه من المحتمل أن تكون شركة تصنيع الطائرات الأوروبية قد سلمت 105 طائرات في ديسمبر الماضي، حسبما كتبته المحللة كلوي ليماري في مذكرة، مضيفة بأن الرقم يقل بحوالي 10 طائرات مما كان متوقعا.

ودفع اضطراب سلاسل التوريد شركة «ايرباص» إلى التخلي عن هدفها خلال عام بأكمله، للقيام بعدد 700 عملية تسليم بحلول أوائل الشهر الماضي، رغم أن الشركة قالت إن الرقم النهائي لن يكون أقل من هذا الرقم بصورة فعلية.

وكانت «ايرباص» التي تتخذ من مدينة تولوز الفرنسية مقرا لها، خفضت من قبل هدفها الأصلي المتمثل في القيام بـ720 عملية تسليم بحلول يوليو 2022.