برواتب تصل لـ5 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 1223 فرصة عمل جديدة في 6 محافظات

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة القوى العاملة، عن تلقيها طلبات من 14 شركة قطاع خاص على مستوى 6 محافظات لشغل 1223 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، وتصل لـ5 آلاف جنيه، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر يناير 2023 الجاري.

وكشفت الوزارة، في بيان، الثلاثاء، عن فرص عمل جديدة، متوفرة في 6 محافظات، هي : القاهرة ، والجيزة ، وبورسعيد ، وأسيوط ، والإسكندرية ، والغربية، وفي التخصصات الاتية : أخصائى تمويل ، ومعلمين ، وخدمة عملاء ، ومسئول إئتمان ، ومنسقة ميدانية ، وملاحظ كهرباء ، وملاحظ حراريات، ومشرفين إنتاج، وأفراد أمن، ومشرفى مواقع، ومشرفين إستقبال، ومندوبين توزيع، وعمال مخازن وإنتاج، وعمال نظافة وتخصصات أخرى.

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل..وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص" ، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.

وفيما يلي تفاصيل الوظائف: https://bit.ly/3GBMLBa