القوى العاملة: تعديلات جديدة في رسوم تجديد تأشيرات الخروج والعودة للمصريين العاملين في السعودية

الشارقة - اميمة ياسر - تلقت وزارة القوى العاملة، تقريراً من مكتب التمثيل العمالي بالرياض بالمملكة العربية السعودية، عن قرار مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بتعديل قيمة رسوم تجديد تأشيرات الخروج والعودة وتجديد الإقامة في الحالات التي يكون فيها المقيمون خارج المملكة، ومن ضمنهم المصريين العاملين بالمملكة .

وأوضح التقرير الذي تلقته الوزارة من الملحق العمالى أحمد رجائي رئيس المكتب التمثيل العمالي بالرياض، أن التعديل الجديد ينص على أن رسوم تأشيرة الخروج والعودة هي 200 ريال للسفر مرة واحدة لمدة شهرين بحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان المقيم خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة، وفضلاً عن 500 ريال لعدة سفيرات لمدة 3 أشهر و200 ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان خارج المملكة، يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة، كما نص تعديل المادة 38 من نظام الإقامة تجديد رخصة الإقامة لمرافقي العامل الأجنبي والعمالة المنزلية إذا كانوا خارج المملكة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية برسمٍ مضاعف عمّا يتم تحصيله اذا كانوا داخل المملكة.