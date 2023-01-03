بعد قرار الحكومة.. الأحد إجازة رسمية في البنوك

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البنك المركزي، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق 8 يناير 2023، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 9 يناير 2023، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الأحد الموافق 8 يناير 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.

وأضاف رئيس الوزراء، أن ذلك يحدث مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، بدلا من يوم السبت الموافق 7 يناير 2023.