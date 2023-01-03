سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -
ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، اليوم الثلاثاء، في 5 بنوك عاملة في مصر، بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بينما استقر السعر في 5 بنوك أخرى.
وفيما يلي أسعار الدولار اليوم، وفقاً لموقع "مصراوي":
البنك الأهلي المصري: 24.68 جنيه للشراء، و24.73 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك مصر: 24.68 جنيه للشراء، و24.73 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 24.72 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 24.70 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 24.72 جنيه للشراء، و24.79 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 24.67 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 24.67 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.76 جنيه للشراء، 24.79 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة: 24.67 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 24.72 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع.