سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، اليوم الثلاثاء، في 5 بنوك عاملة في مصر، بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بينما استقر السعر في 5 بنوك أخرى.

وفيما يلي أسعار الدولار اليوم، وفقاً لموقع "مصراوي":

البنك الأهلي المصري: 24.68 جنيه للشراء، و24.73 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 24.68 جنيه للشراء، و24.73 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 24.72 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 24.70 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.72 جنيه للشراء، و24.79 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 24.67 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 24.67 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.76 جنيه للشراء، 24.79 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 24.67 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 24.72 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع.