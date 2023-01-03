شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد المقبل إجازة بالبنوك بمناسبة عيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق 8 يناير 2023، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 9 يناير 2023.