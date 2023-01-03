شكرا لقرائتكم خبر عن "رجال الأعمال" تطالب بإنشاء مناطق لوجستية جمركية بالمناطق الصناعية لزيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنتي الصناعة والتصدير بجمعية رجال الأعمال، اجتماعًا لمناقشة زيادة الصادرات المصرية، وكيفية تحول مصر إلى مركز لوجيستي عالمي مستغلةً موقعها الجغرافي الفريد في أن تكون ملتقي لوجيستي وصناعي وتجاري؛ لإمداد الأسواق الأوروبية من منتجات الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة وموارد بشرية رخيصة وماهرة.

أكد المشاركون بالاجتماع، أن مصر تتمتع بكل مقومات النجاح لزيادة الصادرات، إلا أنه يجب إعادة النظر في حل التحديات التي تقف بين النهوض بالاستثمار والاقتصاد المصري بما ييسر على المستثمر والمصدر ومن ثم دفع عجلة التصدير وزيادة العملة الأجنبية، ضرورة النظر في الاعتمادات المستندية وتأثيرها على الاقتصاد، والسعي لإنشاء مناطق لوجستية جمركية في العديد من المناطق مثل العاشر من رمضان و6 أكتوبر وغيرها وضرورة زيادة الوعي بأهمية التصدير، والتوعية بكل الاتفاقيات الدولية بين مصر والدول الأخرى التي تسهم في انتعاش التصدير وازدهار الاقتصاد المصري.

وطالب إسماعيل عبد العزيز النائب الثاني لرئيس لجنة التصدير بالجمعية، بإقامة مؤتمر موسع للمجلس الأعلى للصادرات لمناقشة التحديات وفرص زيادة الصادرات بحضور الوزراء والهيئات والجمعيات المعنية بالتصدير.

وقال المهندس أحمد منير عز الدين نائب أول رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، إنه في ظل التحديات الراهنة في تأمين العملة الأجنبية لا يبقي سبيل إلا احداث انطلاقة سريعة وطفرة في نمو الصادرات من خلال دعم الدولة للعملية التصديرية وإجراءات سريعة لتشجيع المصدرين المصريين ورفع الوعي بمفاهيم التصدير بتوفير مظلة تحمي المصدرين وتوصيل المنتجات إلى العالم الخارجي.