شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب الآن فى الأسواق اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 يناير 2022 عقب انخفاض ملحوظ بحوالي 10 جنيهات وذلك مع انخفاض محدود في الطلب على الذهب بالأسواق آلان، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1660 جنيها للجرام، في حين يتجه السعر العالمي للصعود مسجلاً 1834 دولار.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1423 جنيها. عيار 21 سجل 1660 جنيها. وعيار 24 سجل 1897 جنيها. الجنيه الذهب 13280 جنيها.

وذكر هشام الليثي محلل سوق الذهب، أن الذهب يترقب هذا الأسبوع الإعلان عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة غداً الأربعاء، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تقرير التغير في وظائف القطاع غير الزراعي الأمريكي وفي حالة أن جاءت الوظائف إيجابية فان الذهب قد يشهد بعض الانخفاض، وفي حالة ضعف التوظيف فإن الذهب قد يتلقى مزيد من الدعم وحدوث ارتفاع فيه ليستهدف 1850 دولار على المدى المتوسط.

أسعار الذهب 2023

يرى يورغ كينر كبير مسؤولي الاستثمار لدى Swiss Asia Capital أن سعر الذهب قد يقفز في 2023 إلى 4000 دولار للأونصة، وقال كينر، إن زيادة معدلات الفائدة والمخاوف المتعلقة بالركود تبقي على تقلبات السوق، مما قد يدفع سعر الذهب عند مستوى يتراوح ما بين 2500 دولار و4 آلاف دولار للأونصة في وقت ما العام المقبل.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالات الانباء العالمية: هناك فرصة جيدة لأن يشهد سوق الذهب تحركاً كبيراً، فالسوق لن يشهد مجرد ارتفاع بنحو 10% أو 20% لكنه سيحقق ارتفاعات جديدة حقاً وتوقع أن تشهد العديد من الاقتصادات ركوداً بسيطاً في الربع الأول من 2023 مما قد يدفع البنوك المركزية لإبطاء وتيرة التشديد النقدي ويجعل الذهب أكثر جاذبية، كما شدد على مسألة أن المعدن الأصفر هو الأصل الوحيد الذي يمتلكه كل بنك مركزي.

ووفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي، اشترت البنوك المركزية 400 طن من الذهب في الربع الثالث من العام 2022 وهو أكثر من ضعف المشتريات القياسية التي سجلتها البنوك في نفس الفترة من 2018 عند 241 طن.

كما شدد كينر على أهمية حيازة الذهب في ظل استمرار ارتفاع التضخم في العديد من أنحاء العالم، مضيفاً: الذهب هو وسيلة جيدة للغاية للتحوط ضد التضخم وخلال فترات الركود التضخمي ويشكل إضافة رائعة للمحفظة.