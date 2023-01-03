شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يطلق معرض "صنع فى دمياط" للأثاث فى دورته الجديدة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن انطلاق فعاليات دورة جديدة لمعرض "صنع في دمياط" للأثاث المقام بالتعاون والتنسيق مع محافظة دمياط، وذلك على مدار 11 يومًا متتاليا؛ حيث من المقرر أن تستمر فعاليات الدورة الحالية خلال الفترة من 4 إلى 14 يناير 2023 داخل مبنى مشاريع مصر بأرض المعارض في مدينة نصر في القاهرة.

وحرص جهاز تنمية المشروعات على إطلاق دورة جديدة من المعرض بالتعاون مع محافظة دمياط لمساعدة أصحاب المشروعات على التوسع في تسويق منتجاتهم ولاستكمال النجاح الذى شهدته الدورات السابقة للمعرض من اقبال جماهيري كبير، حيث استقبل المعرض في دوراته السابقة الآلاف من المواطنين الراغبين في اقتناء الأثاث الدمياطي بأسعار متميزة.

وتأتي هذه الدورة في بداية عام 2023 بمشاركة ما يزيد على 70 عارضا من أصحاب مصانع الأثاث بمحافظة دمياط بالإضافة إلى عدد من العارضين من مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية بدمياط واللجنة النقابية المهنية العمالية وعدد من الجمعيات الأهلية، الذين يقدمون تشكيلة متنوعة من الأثاث الراقي المودرن والاستيل، مع عروض سعرية وخصومات مميزة للجمهور، حيث يفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا للدخول مجانا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءا.

وتأتي إقامة المعرض في إطار خطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني لأصحاب هذه المشروعات وتشجيع تلك الصناعة الوطنية للنهوض بها والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها المحافظة والتي تعتبر قلعة من قلاع صناعة الأثاث في المنطقة العربية والعمل على فتح أسواق جديدة للأثاث الدمياطى في القاهرة الكبرى.