شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يطلق معرض "صنع فى دمياط" للأثاث فى دورته الجديدة غداً والان مع تفاصيل الخبر
وتأتي هذه الدورة في بداية عام 2023 بمشاركة ما يزيد على 70 عارضا من أصحاب مصانع الأثاث بمحافظة دمياط بالإضافة إلى عدد من العارضين من مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية بدمياط واللجنة النقابية المهنية العمالية وعدد من الجمعيات الأهلية، الذين يقدمون تشكيلة متنوعة من الأثاث الراقي المودرن والاستيل، مع عروض سعرية وخصومات مميزة للجمهور، حيث يفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا للدخول مجانا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءا.
وتأتي إقامة المعرض في إطار خطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني لأصحاب هذه المشروعات وتشجيع تلك الصناعة الوطنية للنهوض بها والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها المحافظة والتي تعتبر قلعة من قلاع صناعة الأثاث في المنطقة العربية والعمل على فتح أسواق جديدة للأثاث الدمياطى في القاهرة الكبرى.