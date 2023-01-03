شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية توجه شركات ترفيق المناطق الصناعية بسرعة إنهاء أعمالها والان مع تفاصيل الخبر
وجاء ذلك على هامش الزيارة التي قام بها وفد من مسئولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتفقد المصانع والعمل علي تقديم الخدمات للمستثمرين بالمنطقة، تنفيذاً لتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بالتواصل المباشر مع المستثمرين بمواقعهم الإنتاجية للتيسير عليهم وتذليل المعوقات تواجه اصحاب المشروعات.
وذكر بيان من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن جولة مسؤولي الهيئة شملت تفقد المجمع الصناعي الجديد للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، و عدداً من الوحدات المنتجة بالمجمع والتأكد من توافر كافة الخدمات وأعمال الصيانة به.
وأضاف مستشار رئيس الهيئة، أن الزيارة تأتي في اطار أعمال لجنة تضم مسئولى كافة القطاعات بالهيئة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة لزيارة المناطق الصناعية بمحافظات الجمهورية تنفيذاً لتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ببحث مطالب المستثمرين واحتياجاتهم على أرض الواقع والاطلاع على مستوى شبكات المرافق والخدمات المقدمة للمستثمرين ورفع كفائتها.