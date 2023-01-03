شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية توجه شركات ترفيق المناطق الصناعية بسرعة إنهاء أعمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التوصل إلي حلول لبعض المشكلات التي يواجهها المستثمرون في المناطق الصناعية بمحافظة المنيا، وذلك عقب تنظيم لقاء جمع مسؤولي الهيئة وعدد من المستثمرين وأصحاب المصانع في محافظة المنيا، كما وجهت الهيئة الشركات العاملة في ترفيق المناطق الصناعية بالمنيا بسرعة الانتهاء من كافة أعمالها في أسرع وقت.

وجاء ذلك على هامش الزيارة التي قام بها وفد من مسئولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتفقد المصانع والعمل علي تقديم الخدمات للمستثمرين بالمنطقة، تنفيذاً لتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بالتواصل المباشر مع المستثمرين بمواقعهم الإنتاجية للتيسير عليهم وتذليل المعوقات تواجه اصحاب المشروعات.

وذكر بيان من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن جولة مسؤولي الهيئة شملت تفقد المجمع الصناعي الجديد للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، و عدداً من الوحدات المنتجة بالمجمع والتأكد من توافر كافة الخدمات وأعمال الصيانة به.

وقال المهندس أشرف رأفت مستشار رئيس الهيئة لقطاع تنمية المناطق الصناعية، إن زيارة المنطقة الصناعية في المنيا استمرت لمدة يومين، تم خلالها عقد اجتماعا في اليوم الأول مع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بحضور كافة الأجهزة التنفيذية لبحث دعم الاستثمار الصناعي، والوقوف على الموقف التنفيذى لشبكات المرافق بالمنطقة الصناعية وبحث رفع كفائتها وحل كافة تحديات المنطقة الصناعية بالمحافظة، وتحسين مناخ الاستثمار والتوسع في تنفيذ صناعات جديدة لتعميق الصناعة الوطنية.

وأضاف مستشار رئيس الهيئة، أن الزيارة تأتي في اطار أعمال لجنة تضم مسئولى كافة القطاعات بالهيئة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة لزيارة المناطق الصناعية بمحافظات الجمهورية تنفيذاً لتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ببحث مطالب المستثمرين واحتياجاتهم على أرض الواقع والاطلاع على مستوى شبكات المرافق والخدمات المقدمة للمستثمرين ورفع كفائتها.