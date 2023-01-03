شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها.. والتداولات تتجاوز 1.1 مليار جنيه خلال ساعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات مرتفعة تجاوزت 1.1 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 15108 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 2696 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 18341 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 6215 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 2908 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 4305 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 3646 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، والمشروعات الصناعية والهندسية، ومصر للفنادق.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم بنك التعمير والإسكان لعدد 2.6 مليون سهم بقيمة إجمالية 52.3 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات مستشفى كليوباترا، العربية لإدارة وتطوير الأصول، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 50 ألف سهم، 240 ألف سهم، 13 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للمحاصيل الزراعية 5 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، عدد 17.5 ألف سهم، 171.3 ألف سهم، 138 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 250 ألف سهم، 111.4 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، والمتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى عدد 719 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.31%، والثانية 242.1 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.57%.

في سياق آخر قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة في وجود ملاحظات وأخطاء جوهرية بالقوائم المالية لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، تؤثر على سلامة عرض الأرصدة الدائنة والأرصدة المدينة ذات علاقة (شركة ايوبكو) بالقوائم المالية، مما يتطلب إعادة تبويب تلك الأرصدة، وإعادة عرض القوائم المالية على مجلس إدارة الشركة لاعتمادها، وسيتم الإعلان عن القوائم المالية للشركة بعد تصويبها.