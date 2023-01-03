شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط ومحافظ السويس يناقشان مستجدات الخطة الاستثمارية للمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أن محافظة السويس تشهد نهضة تنموية خلال الفترة الماضية. كما أكدت أهمية وجود مرونة في اعادة توجيه الاعتمادات في الخطة الاستثمارية خاصة مع المحافظات في تلك الفترة التي تشهد ظروفًا استثنائية طارئة تعاني منها دول العالم بما فيهم مصر، مع مراعاة العمل من خلال الاعتماد على أبعاد الحوكمة ووفق مصلحة المواطن في كل محافظة، موضحة أن العام الحالي يشهد تغيرات ذات أبعاد اجتماعية وسياسية لابد من أخذها في الاعتبار خلال العمل مع المحافظات.

وأشار محافظ السويس إلى المشروعات بخطة المحافظة، والمعوقات التي تحول دون تنفيذ بعض الأعمال، لافتًا إلى مشروعات الترع، والطرق على الترع، والصرف الصحي لحي الجناين، واستكمال مشروع التطوير العمراني بالمحافظة.

كما ناقش الطرفان خلال الاجتماع إنشاء "مركز خدمات مصر" بمحافظة السويس والذي سيمثل نقلة نوعية في مجال تطوير الخدمات الحكومية بالمحافظة، لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بما يوفر الوقت والجهد وبكفاءة عالية.

واستعرضت الدكتورة هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الاقليمى أهم مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة السويس التي تم الانتهاء منها بخطة العام المالي الحالي، وتلك الجاري العمل بها، ونظم متابعة هذه المشروعات للوقوف على الموقف التنفيذي لكل منها.

حضر الاجتماع كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، والدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس.