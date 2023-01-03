شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات لتعزيز الالتزام الضريبى والان مع تفاصيل الخبر
وأعلن مختار توفيق أن مصلحة الضرائب قامت بإعداد ونشر دليلين حول هذه المنظومة على الموقع الالكتروني للمصلحة وهما " دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور، ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات - الإصدار الأول " ويمكن للممولين الاطلاع على هذه الأدلة من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة المرتبات والأجور " على الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين، أصحاب الأعمال، مصلحة الضرائب، التأمينات الإجتماعية، التأمين الصحي، إلخ...)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة، والتأكيد علي صحة النتائج، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تقوم بتقديم الدعم الفني اللازم وكافة وسائل المساعدة للشركات المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة لمساعدتهم في التكامل معها بكل سهولة ويسر.