شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات لتعزيز الالتزام الضريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه انطلاقًا من إستراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، اتخذت وزارة المالية المصرية قرارا بتنفيذ مشروع لتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة، لافتًا إلى بدء التشغيل التجريبي للمنظومة منذ 15 ديسمبر الجارى، وذلك بالتطبيق على عدد محدود من الممولين.

وأعلن مختار توفيق أن مصلحة الضرائب قامت بإعداد ونشر دليلين حول هذه المنظومة على الموقع الالكتروني للمصلحة وهما " دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور، ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات - الإصدار الأول " ويمكن للممولين الاطلاع على هذه الأدلة من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة المرتبات والأجور " على الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين، أصحاب الأعمال، مصلحة الضرائب، التأمينات الإجتماعية، التأمين الصحي، إلخ...)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة، والتأكيد علي صحة النتائج، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تقوم بتقديم الدعم الفني اللازم وكافة وسائل المساعدة للشركات المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة لمساعدتهم في التكامل معها بكل سهولة ويسر.