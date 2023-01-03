شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يبحث مع سفير الهند تعزيز التعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر
كما تناول اللقاء استعراض أبرز مشروعات التعاون المقترحة بين مصر والهند فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومناقشة التحضيرات الجارية لزيارة الدكتور عمرو طلعت إلى الهند خلال الأسبوع المقبل والتى تستهدف التعرف عن قرب على التجربة الهندية الناجحة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتباحث حول سبل تعزيز الشراكة المصرية الهندية فى عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجذب الاستثمارات الهندية إلى السوق المصرى.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى اهتمامه بزيارته المرتقبة للهند لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاسيما فى المجالات المتعلقة بالتحول الرقمى، وصناعة الإلكترونيات، وبناء القدرات الرقمية للشباب، والبحث والتطوير، والأمن السيبراني.
وأعرب أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة عن اهتمامه بتطوير التعاون بين مصر والهند فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى التطور الذى يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الهند ودوره فى تنمية الاقتصاد الوطنى؛ حيث يساهم القطاع بنحو 8% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى بالهند؛ موضحا جهود الحكومة الهندية فى دعم التعليم والتدريب وتشجيع ريادة الأعمال فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتا إلى الدور الهام للقطاع الخاص فى تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهندية.