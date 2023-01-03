شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 3-1-2023، بالتعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر سعر 24.66 للشراء و24.71 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 24.74 جنيه للشراء 24.77 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سعر الدولار 24.68 جنبه للشراء، 24.76 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى24.68 جنيه للشراء.

24.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى24.66 جنيه للشراء.

24.71 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولىcib24.70 جنيه للشراء.

24.77 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر24.66 جنيه للشراء.

24.71 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية24.72 جنيه للشراء.

24.77 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى24.74 جنيه للشراء.

24.77 جنيه للبيع.