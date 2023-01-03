عودة للارتفاع.. أسعار الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات اليوم، الثلاثاء، حيث زاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، مع زيادة المعدن عالميا.

وكان سعر جرام الذهب هبط 25 جنيها خلال تعاملات أمس الإثنين.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم، وفقاً لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1103 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 1419 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 1655 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1891 جنيها للجرام.

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 13240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

كما ارتفع سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إلى نحو 1842 دولارا للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 1.01%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.