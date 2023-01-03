شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج المحلى من البوتاجاز يسجل 153 ألف طن فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الإنتاج المحلي من البوتاجاز شهد تراجعا طفيفا في الفترة الأخيرة، حيث سجلت بيانات الجهاز وصول حجم الإنتاج إلى 153.8 ألف طن في شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت في شهر سبتمبر عام 2021 نحو 159.4 ألف طن، بتراجع بلغ نحو 5.6 آلاف طن.

وجاء تراجع الإنتاج في الوقت الذي شهدت فيه كميات البوتاجاز المستوردة تراجعا أيضا، حيث بلغت الكميات المستوردة نحو 129 ألف طن في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 174 ألف طن في شهر سبتمبر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 45 ألف طن.

وتوضح بيانات الجهاز، أن تراجع الاستيراد جاء بالتزامن مع تراجع طفيف شهدته معدلات استهلاك البوتاجاز في نفس الفترة، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو 266.6 ألف طن في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 273.6 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 7 آلاف طن.

وتواصل معدلات استيراد البوتاجاز التراجع في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ حجم الاستيراد من البوتاجاز نحو 103 ألف طن في شهر أغسطس الماضي، بينما كان نحو 125 ألف طن في شهر أغسطس عام 2021، بتراجع بلغ 22 ألف طن.