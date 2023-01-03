شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: استيراد البوتاجاز يتراجع إلى 129 ألف طن سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت معدلات استيراد البوتاجاز تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت الكميات المستوردة نحو 129 ألف طن في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 174 ألف طن في شهر سبتمبر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 45 ألف طن.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن تراجع الاستيراد جاء بالتزامن مع تراجع طفيف شهدته معدلات استهلاك البوتاجاز في نفس الفترة، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو 266.6 ألف طن في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 273.6 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 7 آلاف طن.

وتواصل معدلات استيراد البوتاجاز التراجع في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ حجم الاستيراد من البوتاجاز نحو 103 ألف طن في شهر أغسطس الماضي، بينما كان نحو 125 ألف طن في شهر أغسطس عام 2021، بتراجع بلغ 22 ألف طن.

وكانت بيانات جهاز الإحصاء سجلت تراجع في استيراد البوتاجاز، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من البوتاجاز نحو 126.4 ألف طن في شهر يونيو الماضي، بينما كانت 139 ألف طن في شهر يونيو عام 2020، بتراجع بلغت قيمته نحو 12.6 ألف طن.

وقالت بيانات الجهاز، إن الاستهلاك المرحلي من البوتاجاز سجل في المقابل ارتفاعا طفيفا، حيث بلغت قيمة الاستهلاك نحو 277.2 ألف طن في يونيو الماضي، بينما كانت 274.5 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 2.7 ألف طن، بينما بلغت قيمة الإنتاج المحلي من البوتاجاز نحو 138.8 ألف طن في يونيو الماضي، مقابل 159 ألف طن في نفس الشهر عام 2020.