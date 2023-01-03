شكرا لقرائتكم خبر عن 4 آلاف و584 طنا الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعي تراجعا طفيفا فى الفترة الأخيرة، حيث سجل الإنتاج المحلى فى شهر سبتمبر الماضى نحو 4086 ألف طن، بينما كانت نحو 4584 ألف طن فى شهر سبتمبر عام 2021، بتراجع بلغ 498 ألف طن.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الإنتاج المحلى من الزيت الخام فى المقابل شهد ارتفاعا خلال نفس الفترة، حيث بلغت نحو 2427 ألف طن فى شهر سبتمبر الماضي، مقابل نحو 2393 ألف طن فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 34 ألف طن.

وكانت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء رصدت تراجع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى فى شهر أغسطس الماضي، حيث سجلت نحو 4238 ألف طن، بينما كانت نحو 4433 ألف طن فى شهر أغسطس عام 2021، بتراجع بلغ نحو 195 ألف طن، وسجل الإنتاج المحلى من الزيت الخام والمكثفات ارتفاعا طفيفا فى نفس الفترة، حيث سجل نحو 2449 ألف طن، فى أغسطس الماضي، بينما كانت نحو 2440 ألف طن فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة طفيفة بلغت نحو 9 آلاف طن، كما بلغ الاستهلاك من المنتجات البترولية الأخرى نحو 2816 ألف طن فى أغسطس الماضي، مقابل 2379 ألف طن فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 437 ألف طن.

وسجل الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى نحو 3808 ألف طن فى شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت نحو 4192 ألف طن فى شهر سبتمبر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 384 ألف طن.