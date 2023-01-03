شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف و808 أطنان الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعى حتى سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي تراجعا ملحوظا فى الفترة الأخيرة، حيث رصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تسجيل حجم الاستهلاك بنحو 3808 ألف طن فى شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت نحو 4192 ألف طن فى شهر سبتمبر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 384 ألف طن.

وقالت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية الأخرى فى المقابل شهد ارتفاعا ملحوظا، حيث سجل نحو 3052 ألف طن فى شهر سبتمبر الماضي، مقابل نحو 2546 ألف طن فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 506 ألف طن.

وكان الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى فى مصر شهد تراجع خلال شهر أغسطس الماضي، حيث سجل نحو 4.238 مليون طن، بينما كان عند نحو 4.433 مليون طن فى شهر أغسطس من العام 2021، بتراجع بلغ نحو 195 ألف طن، كما سجل الإنتاج المحلى من الزيت الخام والمكثفات ارتفاعا طفيفا عند نحو 2449 ألف طن فى أغسطس الماضي، بينما كان عند نحو 2440 ألف طن فى نفس الشهر من العام 2021، بزيادة طفيفة بلغت نحو 9 آلاف طن.

وبلغ الاستهلاك من المنتجات البترولية الأخرى نحو 2816 ألف طن فى أغسطس الماضي، مقابل 2379 ألف طن فى نفس الشهر من العام 2021، بزيادة بلغت نحو 437 ألف طن.