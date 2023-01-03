مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي

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وقد شغل الأمير سلطان بن خالد منصب النائب الأعلى للرئيس التنفيذي في الصندوق الصناعي، ونائب الرئيس التنفيذي للائتمان، إضافة إلى عضوية لجنة الائتمان الإدارية ولجنة المخاطر الإدارية واللجنة التنفيذية، كما أنه عضو في عدد من مجالس الإدارات واللجان منها مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت».وقد بدأ مسيرته المهنية في شركة أرامكو السعودية، ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد، وشهادة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة تكساس التقنية.
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