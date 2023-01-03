شكرا لقرائتكم خبر المؤتمر الدولي للتعليم المحاسبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام دور التعليم في تنمية مهنة المحاسبة تحت شعار «الإعداد المبكر لسوق العمل»، كما يسلط الضوء على المهنة والفرص الواعدة التي تحققها، إضافة إلى استعراض وتبادل أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مهنة المحاسبة، والاطلاع على مستجدات المهنة، إضافة إلى نقل التجارب الدولية في المهنة والاستفادة منها، وإبراز دور التعليم المحاسبي في صياغة مخرجات الكفاءات المحاسبية والإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي.ويشارك في المؤتمر عدد من كبار المسؤولين والأكاديميين والخبراء محليا ودوليا، من المعنيين والمهتمين بمهنة المحاسبة والمختصين في التعليم المحاسبي، إضافة إلى مشاركة الجهات والمنظمات الدولية والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وشركات ومؤسسات التعليم المحاسبي المحلية والدولية، وأعضاء الهيئات في منظومة القطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر المؤتمر الدولي للتعليم المحاسبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.