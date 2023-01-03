المؤتمر الدولي للتعليم المحاسبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للتعليم المحاسبي ينطلق اليوم في نسخته الأولى، والذي تنظمه الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في الرياض، لأول مرة في المملكة، تحت رعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد القصبي.

ويناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام دور التعليم في تنمية مهنة المحاسبة تحت شعار «الإعداد المبكر لسوق العمل»، كما يسلط الضوء على المهنة والفرص الواعدة التي تحققها، إضافة إلى استعراض وتبادل أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مهنة المحاسبة، والاطلاع على مستجدات المهنة، إضافة إلى نقل التجارب الدولية في المهنة والاستفادة منها، وإبراز دور التعليم المحاسبي في صياغة مخرجات الكفاءات المحاسبية والإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي.

ويشارك في المؤتمر عدد من كبار المسؤولين والأكاديميين والخبراء محليا ودوليا، من المعنيين والمهتمين بمهنة المحاسبة والمختصين في التعليم المحاسبي، إضافة إلى مشاركة الجهات والمنظمات الدولية والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وشركات ومؤسسات التعليم المحاسبي المحلية والدولية، وأعضاء الهيئات في منظومة القطاع.