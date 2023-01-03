نائب رئيس غرفة أبها

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وجرى خلال اللقاء توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين في مجال المسؤولية الاجتماعية، للإسهام في تقديم الخدمات للمجتمع في المجالات التنموية وفقا لرؤية المملكة 2030م، بهدف إثراء قطاع الأعمال من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية، وتقديم برامج المسؤولية الاجتماعية وتفعيلها بالمنطقة.وأكد الأمين العام لغرفة أبها أن رسالة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وغرفة أبها تتفقان في دعم سوق العمل المتوائم وتحسين الإنتاجية، وأداء القوى العاملة، وتحقيق الفائدة والعدالة للعاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء، بالإضافة إلى تنمية مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والمسؤولية الاجتماعية على مستوى كافة القطاعات، والعمل على حمايتها وتطويرها مع نشر الوعي والثقافة المجتمعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة.
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