شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 2-1-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

البورصة تربح 22.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أولى جلسات عام 2023، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 22.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 983.296 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 912.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 71.5 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.02%، والعرب على 8.02%، واستحوذت المؤسسات على 21.80% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.19%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 67.5 مليون جنيه، 100.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 14.6 مليون جنيه، 626.1 ألف جنيه، 149.3 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 14960 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 2674 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 18143 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 6154 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 2876 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 4259 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 3601 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1284 نقطة.

وصعدت أسهم 134 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 9 شركات، ولم تتغير مستويات 58 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 0.614 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.03%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 20.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.05%.

- النعيم القابضة للاستثمارات بسعر إغلاق 0.155 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 9.93%.

- حديد عز بسعر إغلاق 25.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.46%.

- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 8.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.30%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 9.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.04%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 11.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.66%.

- المصرية للاتصالات بسعر إغلاق 24.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.47%.

- البنك المصري لتنمية الصادرات بسعر إغلاق 11.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.17%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 23.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 0.90%.