شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على إحدى شركات التطوير العقارى بقيمة 10 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة نايا للتطوير العقاري بحجم تداول مليون سهم بقيمة 10 ملايين جنيه خلال جلسة تداول اليوم الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة مستشفى سيشل بحجم تداول 9.8 مليون سهم بقيمة 9.8 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول 11.2 مليون سهم بقيمة 31.1 مليون جنيه لعدد 43 عملية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين بسوق خارج المقصورة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أولى جلسات عام 2023، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 22.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 983.296 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 912.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 71.5 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.02%، والعرب على 8.02%، واستحوذت المؤسسات على 21.80% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.19%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 67.5 مليون جنيه، 100.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 14.6 مليون جنيه، 626.1 ألف جنيه، 149.3 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 14960 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 2674 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 18143 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 6154 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 2876 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 4259 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 3601 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1284 نقطة.