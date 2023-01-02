شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يستقبل وفداً من ممثلي كبرى وسائل الإعلام بدولة صربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار وفداً إعلامياً من دولة صربيا يضم عددا من ممثلي كبرى وسائل الإعلام اليومية والأسبوعية والإلكترونية الصربية والقنوات التليفزيونية الأكثر شعبية ومشاهدة في دولة صربيا وذلك خلال زياتهم الحالية لمصر في إطار الزيارة التعريفية التي تنظمها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي خلال الفترة من ٢٨ ديسمبر الماضي وحتى ٤ يناير الجاري.

وتأتي هذه الزيارة التعريفية في إطار حرص الوزارة على الترويج للمقصد السياحي المصري ومقوماته ومنتجاته وأنماطه السياحية المتنوعة وفتح أسواق سياحية جديدة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري.

وقد حضر اللقاء عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالوفد، كما استعراض المقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري حيث يمكن للسائح الاستمتاع بالشمس المشرقة والطبيعة الخلابة والشواطئ المشمسة والتعرف على الحضارة المصرية العريقة، مؤكداً على أن المقصد السياحي المصري يجذب مختلف الشرائح من السائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية حيث يجذب محبي السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات، وسياحة المغامرات وغيرها.

كما تحدث عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر بمعدلات نمو تتراوح ما بين 25% و 30% سنوياً، لافتا إلى أن أبرز محاورها هى العمل على إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر، وتحسين تجربة السائحين بالمقصد السياحي المصري ورفع جودة الخدمات المقدمة به، وتحسين مناخ الاستثمار وخاصة في المجال الفندقي.

وأشار الوزير إلى العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر وصربيا ولاسيما في مجال السياحة والآثار .

جدير بالذكر أن الزيارة التعريفية للوفد تضمنت مدن كل من الغردقة والقاهرة والجيزة، حيث قام الوفد خلال زيارته لمدينة الغردقة بزيارة متحف الغردقة كما قاموا برحلة بحرية على أحد اليخوت استمتعوا خلالها بالمياة الصافية للبحر الأحمر ومشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك الملونة والنادرة.

كما زاروا قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، هذا بالإضافة إلى قيامهم بزيارة منطقة أهرامات الجيزة.

كما سيقوم الوفد بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط للتعرف على الكنوز الأثرية التي يضمها المتحف ومشاهدة المومياوات الملكية التي استقبلها المتحف في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير.