شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن صادرات مصر الهندسية خلال أول 11 شهرا من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكابلات حققت ارتفاع بنسبة 33% موكونات السيارات ارتفعت 15% والاجهزة المنزلية سجلت زيادة بنسبة 5% الالات والمعدات حققت 128%. الصناعات الكهربائية و الالكترونية حققت زيادة 2% حققت صادرات وسائل النقل زيادة بنسبة 14% تشكيل المعادن حفف قفزة ملحوظة بنسبة 96% حققت صادرات الطلمبات و المراجل و المحركات زيادة 91% وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها في نفس الفترة هي أوروبا ( المملكة المتحدة - فرنسا – المانيا- التشيك– اسبانيا - ايطاليا - مالطا - هولندا ) وآسيا ( السعودية – الامارات - الكويت - الأردن – لبنان - عمان ) و أفريقيا (الجزائر- المغرب- ليبيا - كينيا - غانا- كوت ديفوار) - أسواق اخرى ( امريكا - الارجنتين - البرازيل )