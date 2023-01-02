الاقتصاد

8 معلومات عن صادرات مصر الهندسية خلال أول 11 شهرا من 2022

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القاهرة - سامية سيد -  

الكابلات حققت ارتفاع بنسبة 33% 

 

موكونات السيارات ارتفعت 15%

 

والاجهزة المنزلية سجلت زيادة بنسبة 5% 

 

الالات والمعدات حققت 128%.

 

الصناعات الكهربائية و الالكترونية حققت زيادة 2%

 

حققت صادرات وسائل النقل زيادة بنسبة 14%

 

تشكيل المعادن حفف قفزة ملحوظة بنسبة 96%

 

حققت صادرات الطلمبات و المراجل و المحركات زيادة 91%

 

وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها في نفس الفترة هي أوروبا ( المملكة المتحدة - فرنسا – المانيا- التشيك– اسبانيا - ايطاليا - مالطا - هولندا ) وآسيا ( – الامارات - الكويت - الأردن – لبنان - عمان ) و أفريقيا (الجزائر- المغرب- ليبيا - كينيا - غانا- كوت ديفوار) - أسواق اخرى ( امريكا - الارجنتين - البرازيل )

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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