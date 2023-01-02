شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن صادرات مصر الهندسية خلال أول 11 شهرا من 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
الكابلات حققت ارتفاع بنسبة 33%
موكونات السيارات ارتفعت 15%
والاجهزة المنزلية سجلت زيادة بنسبة 5%
الالات والمعدات حققت 128%.
الصناعات الكهربائية و الالكترونية حققت زيادة 2%
حققت صادرات وسائل النقل زيادة بنسبة 14%
تشكيل المعادن حفف قفزة ملحوظة بنسبة 96%
حققت صادرات الطلمبات و المراجل و المحركات زيادة 91%
وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها في نفس الفترة هي أوروبا ( المملكة المتحدة - فرنسا – المانيا- التشيك– اسبانيا - ايطاليا - مالطا - هولندا ) وآسيا ( السعودية – الامارات - الكويت - الأردن – لبنان - عمان ) و أفريقيا (الجزائر- المغرب- ليبيا - كينيا - غانا- كوت ديفوار) - أسواق اخرى ( امريكا - الارجنتين - البرازيل )