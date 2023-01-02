شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة المالية هيرميس وشركة "مصر إيطاليا" تعلنان إتمام الإصدار الثانى لسندات توريق بقيمة 986 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اليوم كل من المجموعة المالية هيرميس وشركة «مصر إيطاليا العقارية»، إحدى الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقارى بالسوق المصري، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد فى الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح فى إتمام الإصدار الثانى لسندات التوريق الخاصة بشركة «مصر إيطاليا» بقيمة إجمالية 986 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 2.5 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض لصالح شركتين تابعتين لشركة «مصر إيطاليا القابضة»، وقد تم طرح السندات على 3 شرائح:

•تبلغ قيمة الشريحة "A" 197.20 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتمانى AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (MERIS)

•تبلغ قيمة الشريحة "B" 428.91 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتمانى AA من شركة (MERIS)

•تبلغ قيمة الشريحة "C" 359.89 مليون جنيه ومدتها 61 شهرًا وتصنيفها الائتمانى A من شركة (MERIS).

وفى هذا السياق أعربت مى حمدى مدير تنفيذى لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادتها بإتمام الإصدار الثانى لسندات التوريق لصالح «مصر إيطاليا» وتعزيز قدرة شركة التطوير العقارى الرائدة على تنفيذ خطط النمو المستهدفة، حيث تتطلع إلى توسيع انتشارها الجغرافى عبر تعظيم الاستفادة من باقة المنتجات والخدمات التمويلية المتنوعة التى تنفرد بها الشركة. وأكدت مى حمدى أنه بعد النجاح الكبير للإصدار الأول الذى شهد إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين، يأتى هذا الإصدار فى إطار استراتيجية المجموعة التى تستهدف تعظيم القيمة للعملاء والمستثمرين على حد سواء وذلك من خلال توفير باقة متكاملة من الحلول التمويلية الابتكارية للمؤسسات والشركات العاملة بالعديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية بالسوق المصري.

ومن جانبه أعرب محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، عن اعتزازه بتوطيد هذه الشراكة الممتدة مع المجموعة المالية هيرميس عبر إتمام الإصدار الثانى لسندات التوريق ضمن برنامج بقيمة 2.5 مليار جنيه، وهو ما يعكس قوة المركز المالى للشركة والتزامها تجاه العملاء. وأضاف أن الإصدار الأول الذى قامت به الشركة فى ديسمبر 2021 هو الأول من نوعه لشركة تطوير عقارى غير مدرجة بالبورصة من خلال المجموعة المالية هيرميس. وأكد أن الشركة استفادت من النجاح الكبير الذى حققه الإصدار الأول، وهو ما انعكس فى الإصدار الحالى الذى ساهم فى تعزيز المركز المالى للشركة وكذلك نمو محفظتها، حيث تتطلع الشركة إلى تعزيز عملياتها التشغيلية وبالتالى ترسيخ المكانة الرائدة التى تنفرد بها فى قطاع التطوير العقارى المصري.

ومن ناحية أخرى، أعرب محمد هانى العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، عن اعتزازه بالنجاح الكبير الذى حققه كلا الإصدارين، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين فى الشركة وقوة نموذج أعمالها. وأشار العسال إلى أن الإصدار الأول الذى نجحت فى إتمامه المجموعة المالية هيرميس ساهم فى تحقيق مستهدفات الشركة خلال عام 2022، حيث قامت بإنشاء أكثر من 2500 وحدة فضلًا عن تسليم وحدات أخرى تقدر قيمتها الإجمالية بحوالى 3.1 مليار جنيه. وعبّر العسال عن سعادته بهذه الشراكة مع إحدى المؤسسات المالية الرائدة مثل المجموعة المالية هيرميس، والتى ساهمت فى فتح آفاق تمويلية أكثر استدامة بما يساهم فى تعزيز قدرة الشركة على توفير المزيد من الوحدات السكنية لشريحة أكبر من العملاء فى أنحاء مصر.

وتأتى هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس فى إتمام مجموعة من الصفقات خلال عام 2022، مثل تقديم الخدمات الاستشارية وإتمام الإصدار الثالث لسندات توريق لصالح شركتها التابعة «ڤاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة 854.5 مليون جنيه. كما نجحت المجموعة فى إتمام الإصدار السابع لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان بقيمة 200.6 مليون جنيه، وإتمام الإصدار الأول لسندات توريق حقوق مالية مستقبلية لصالح شركة «سيرا للتعليم» بقيمة 800 مليون جنيه وهو الإصدار الأول من نوعه فى مصر، وإتمام الإصدار الأول لسندات توريق لصالح شركة «بداية» للتمويل العقارى بقيمة 651.2 مليون جنيه، بالإضافة إلى إتمام الإصدار الثانى ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية» بقيمة 2 مليار جنيه، وهما اثنتين من أبرز الصفقات لصالح شركتين تعملان تحت مظلة قطاع التمويل غير المصرفى بالمجموعة المالية هيرميس.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالى والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار. كما قامت شركة الأهلى فاروس بدور المرتب العام للصفقة، وقام كلًا من البنك التجارى الدولى (CIB)، والبنك الأهلى المصرى (NBE) بدور ضامن التغطية. وقامت شركة "Dreny and Partners" بدور المستشار القانونى وشركة حازم حسن (KPMG) بدور المدقق الخارجي، كما قام البنك التجارى الدولى (CIB) بدور أمين الحفظ.

—نهاية البيان—

عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر فى 14 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة فى السوق المصرى وتوسعت على مدار 39 عامًا من الإنجاز المتواصل لتتحول من بنك استثمار فى منطقة الشرق الأوسط فقط إلى بنك شامل فى مصر وبنك الاستثمار الرائد فى الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة فى الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة والمبتدئة. وفى السوق المصري، تمتلك الشركة منصة رائدة فى خدمات التمويل غير المصرفي، والتى تغطى أنشطة متعددة تضمن التمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى والتخصيم بالإضافة إلى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويل العقارى والتأمين.

ومن خلال استحواذها مؤخرًا على حصة الأغلبية فى aiBANK، سمح ذلك للشركة أيضًا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية.

وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفى والبنك التجاري، فى ترسيخ المكانة الرائدة التى تنفرد بها الشركة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم فى تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

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قطاع العلاقات الإعلامية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

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مى الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

[email protected]

عن مصر إيطاليا العقارية

شركة "مصر إيطاليا العقارية" هى إحدى أبرز شركات التطوير العقارى الرائدة فى مصر، والمطور لعدة مشروعات سكنية وساحلية وتجارية وفنادق سياحية فى جميع أنحاء مصر. تضم محفظة المشروعات التابعة للشركة، والمقامة على 1.7 مليون متر مربع، فى أنحاء الجمهورية 25 مشروع سكني، وتجاري، وفندقي. ومن بين أبرز مشروعات الشركة البوسكو وﭬينشى وﭬينشى ستريت فى العاصمة الإدارية الجديدة، ولانوفا فيستا والبوسكو سيتى وجاردن 8 وكايرو بيزنس بارك فى القاهرة الجديدة وفندق كاى السخنة بالبحر الأحمر، فضلًا عن مشروع جديد سيتم افتتاحه قريبًا فى الساحل الشمالي.

إبراء الذمة

قد تكون المجموعة المالية هيرميس القابضة قد أشارت فى هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك– على سبيل المثال وليس الحصر – التذبذب فى أسواق المال والتصرفات التى يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغى على القارئ توخى الحذر بألا يفرط فى الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتى هى صحيحة فى تاريخ النشر.