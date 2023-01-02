الذهب يعاود الارتفاع مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر الذهب في مصر مع بداية التعاملات اليوم، الاثنين، حيث زاد الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه أمس، مع زيادة المعدن عالميا.

وأمس الاحد، هبط سعر جرام الذهب هبط 40 جنيها خلال التعاملات.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم وفقاً لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1110 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 1427 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 1665 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1903 جنيهات للجرام.

كما صعد سعر الجنيه الذهب إلى 13320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

واليوم إجازة في البورصات العالمية ومنها أسواق السلع والمعادن بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وارتفع سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1824 دولارا للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 0.50%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.