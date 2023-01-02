شكرا لقرائتكم خبر عن تدعيم منظومة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى بقيمة 1.5مليار جنِيه خلال عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رئيس "القابضة للمياه": المشروعات شملت إحلال وتجديد شبكات صرف صحى بعدة مناطق..وخطوط طرد محطات الرفع..وتطوير محطات المعالجة ومعدات الصيانة والتعامل مع الأمطار

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن أنه تم تدعيم منظومة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى بالعديد من المشروعات الاستثمارية، ومشروعات الإحلال والتجديد، لرفع كفاءة محطات وشبكات الصرف الصحى بقيمة تقديرية بلغت نحو مليار و548 مليون جنيه خلال عام 2022.

وجاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، للموقف التنفيذي لعددٍ من مشروعات تطوير منظومة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، حيث أكد وزير الإسكان أنه يتم تكثيف الجهود لتطوير منظومة الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وزيادة المناطق المخدومة في ضوء المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذا العمل على تذليل تحديات منظومة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، من خلال تنفيذ حلول غير تقليدية منها آبار الشحن الجوفي لمياه الأمطار لتقليل الضغط على روافع مياه الصرف، واستيعاب مياه الأمطار الزائدة في فصل الشتاء، وتنفيذ مسارات من أماكن تجمع المياه إلى الجزر والمسطحات الخضراء لنقل كميات المياه الزائدة أثناء هطول الأمطار.

وفي ذات السياق، أضاف المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم تمويل مشروعات الإحلال والتجديد من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة الصرف الصحى بالقاهرة لتشمل مشروعات إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى، وخطوط طرد محطات الرفع، وتطوير محطات المعالجة، وتطوير منظومة معدات الصيانة والتعامل مع الأمطار.

وأوضح المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، مشروعات الشركة خلال عام 2022، وجهود الشركة فى جميع المجالات الفنية والإدارية، مشيراً إلى أن عمليات إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى والمنشآت، بلغت تكلفتها 203 ملايين جنيه، وشملت إحلال وتجديد شبكات وخطوط الصرف الصحي بعزبة النخل الشرقية بالمرج، وشارع العبور ومتفرعاته بالزاوية الحمراء، وشوارع مصطفى حافظ وأحمد عرابي وأبو الفتوح عبد الله بعين شمس، وشارع ترعة الجبل بالمطرية والزيتون، وخط طرد محطة رفع صرف صحي الكوثر بمدينة السلام قطر 1000 مم، واستكمال تنفيذ خط طرد قطر 1000 مم بنظام الدفع النفقي لتعدية شارع الخمسين بالقطامية، وتنفيذ تعلية وتخفيض المطابق والغرف، بالإضافة إلى تنفيذ 3400 بالوعة وشبكات أمطار بقيمة 191 مليون جنيه بمناطق: شيراتون والوفاء والأمل وعباس العقاد وجوزيف تيتو وممشى أهل مصر ومحور الشهيد والخليفة الظافر، ومحور عدلى منصور.

وأضاف، أن عمليات إحلال وتجديد الأعمال الكهروميكانيكية بالمحطات والروافع بلغت تكلفتها 310 ملايين جنيه، وشملت إحلال وتجديد محطات عرب الطوايلة والمستثمرين بالقطامية والشرقاوية، وإحلال وتجديد عددٍ من الطلمبات الرأسية لمحطات رفع المقطم وعين شمس وبهتيم، وإحلال وتجديد عدد من الوحدات الحلزونية ومنظومات الكلور والكباري والبوابات وتوريد قطع غيار لمحطات المعالجة.

وتابع رئيس شركة صرف القاهرة الكبرى، أنه تم استمرار المساهمة في المشروعات القومية بقيمة 570 مليون جنيه، وتشمل مشروعات تحويل مسارات خطوط الصرف الصحي المتعارضة مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وإحلال وتجديد لخطوط وشبكات الصرف الصحي، وتوصيل خدمة الصرف الصحي ببعض المناطق بمحافظة القاهرة.

وفيما يتعلق بتدعيم الشركة لأسطول معداتها، قال: دعمت الشركة أسطولها بسيارات ومعدات جديدة بقيمة 290 مليون جنيه، تنوعت ما بين شفَّاطات وبدَّالات وأوناش ولوادر، بالإضافة إلى إعادة تأهيل ورفع كفاءة عددٍ من المعدات والسيارات بقيمة 25 مليون جنيه، وفي إطار الحفاظ على أصول وممتلكات الشركة: تم تنفيذ 94 حالة إزالة وتعد على خطوط الصرف بمناطق المرج والقلج وعين شمس وحلوان وشبرا الخيمة، وعمل فصل حدودي لـ11 قطعة أرض بمنطقة القلج لمنع التعدي، وتنفيذ خطط الصيانة الوقائية والتصحيحية وخُطة تطهير الشبكات، وتكثيف التطهير بالمناطق الساخنة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة صرف صحي القاهرة الكبرى توسعت في الإنتاج بالجهود الذاتية داخل ورش الشركة لتغطية الاحتياجات، وشملت إنتاج أغطية مطابق خرسانية، وقفزان لإصلاح خطوط الطرد، وأسياخ تسليك، وحواجز الأعمال الطارئة لتأمين المواقع وإصلاح بعض الطلمبات الغاطسة والمحركات الكهربائية.

وفيما يتعلق بتطوير منشآت الشركة، فتم الانتهاء من أعمال تطوير إدارة جنوب القاهرة والمركز الرئيسى للتدريب بمصر القديمة ومخازن الشركة الرئيسية، وتطوير وتأهيل منشآت الشركة بقطاع شرق النيل وشبرا الخيمة، وتطوير المعامل المركزية، وتطوير جزئي لبعض منشآت عرب أبو ساعد والمطرقة المائية، وإنشاء عدد من الأسوار والمظلات.

وتعزيزًا للتوجه العام للدولة في ضرورة ترشيد الطاقة، فقد تم تركيب لوحات تحسين معامل القدرة لمحطة المقطم، وجارٍ عمل دراسات لتركيب مكثفات لمحطة معالجة البركة، وتحسين كفاءة الإنارة بالمحطات، وجميعها يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة.

وفي ضوء سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة، بدأت الشركة في العمل على إنشاء منظومة ربط الشكاوى والخط الساخن بنظم المعلومات الجغرافية GIS، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين، شملت 240 برنامجا تدريبيا داخليا و146 برنامجا خارجيا بإجمالي 2877 متدربا، وحصول قطاع خدمة العملاء وقطاع تنمية الموارد البشرية والإدارية على اعتماد شهادة الأيزو الدولية.