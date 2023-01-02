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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الإثنين 2-1-2023 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
وفي ضوء ما أعلنه البنك المركزي من التوجه نحو الإلغاء التدريجي لتلك التعليمات حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر 2022 ، فقد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.
ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوم
سجل 24.66 جنيه للشراء، و24.71 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
سجل 26.30 جنيه للشراء، 26.45 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
سجل 29.74 جنيه للشراء، 29.89 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر الريال السعودى اليوم
سجل سعر 6.55 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر الدينار الكويتى اليوم
سجل 77.94 جنيه للشراء، و 80.77 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.