القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الإثنين 2-1-2023 أمام الجنيه المصرى، في بداية تعاملات البنوك اليوم، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه عند سعر 24.66 جنيه للشراء، و24.71 جنيه للبيع، والريال السعودى استقر عند سعر 6.55 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للبيع، أما الدينار الكويتى سجل 77.94 جنيه للشراء، و80.77 جنيه للبيع.

وقرر البنك المركزى المصرى عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية، وقال بيان البنك المركزي إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2020 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

وفي ضوء ما أعلنه البنك المركزي من التوجه نحو الإلغاء التدريجي لتلك التعليمات حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر 2022 ، فقد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.