سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية التعاملات في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" تقريرًا عن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية، وذلك وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك، وعدد من المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك.

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، 24.66 جنيه للشراء، و 24.71 للبيع.

وحقق سعر الدولار في بنك مصر، 24.66 جنيه للشراء، و 24.71 للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، إلى 24.70 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

وطرح بنك الإسكندرية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 24.72 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 24.74 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

وقدّر بنك الإسكان والتعمير، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ24.72 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

وعرض البنك المصري الخليجي، سعر الدولار مقابل الجنيه بـ 24.74 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

وفي بنك بلوم مصر، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 24.67 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

أما سعر الدولار اليوم في بنك البركة، حقق مستوى صرف عند: 24.67 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، إلى 24.71 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في المصرف المتحد، 24.67 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس، 24.67 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

وحقق سعر الدولار في البنك الأهلي القطري، 24.70 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي، إلى 24.67 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.