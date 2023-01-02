شكرا لقرائتكم خبر عن القومي للحوكمة يصدر تقريرًا حول حصاد أعماله خلال عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- تقريرًا حول حصاد أعماله وأنشطته خلال عام 2022.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن الدور الفاعل والمتميز الذي يضطلع به المعهد يأتي في ضوء تنفيذ أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتعزيزًا لتوجه الدولة للتوسع في الاستثمار في البشر، وتأهيل الشباب للقيادة، مشيرة إلى تبني المعهد نهجًا جديدًا يقوم على التوسع في عقد الشراكات التدريبية مع أرقى المعاهد والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى العمل على تطوير ما يقدمه من خدمات بالاستفادة من التقدم التكنولوجي، ومواكبة أحدث أساليب الإدارة وعلومها، وبما يسهم في الوقت ذاته في تلبية الاحتياجات المصرية من الكوادر البشرية اللازمة لعملية التنمية.

ومن جانبها قالت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن رؤية المعهد تتمثل في دعم وتعزيز وتطوير نظم الحوكمة الرشيدة من أجل ‏تحقيق التنافسية والتنمية المستدامة، مؤكدة حرص المعهد على تنفيذ رسالته والمتمثلة في تعزيز وتطوير مكانة مصر فى مجال الحوكمة والتنمية المستدامة من خلال تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب التى تسعى وتؤكد على نشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة فى كل قطاعات الدولة.

وأشار تقرير المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أنشطة المعهد في التدريب وتطوير القدرات البشرية خلال عام 2022، حيث تم تنفيذ 10 برامج تدريبية منهم 3 برامج دولية بالتعاون مع كلية هيرتي للحوكمة بألمانيا، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية (الامارات العربية المتحدة) جامعة الأمم المتحدة (البرتغال)، وبلغ عدد المتدربين المستفيدين من هذه البرامج 6408 متدرب ، منهم 177 متدرب خارج مصر، وبلغ إجمالي عدد الساعات التدريبية 4085 ، وخلال نسخة برنامج تدريب القيادات النسائية المصرية المنفذة عام 2022 تم تدريب 199 امرأة بإجمالي عدد 840 ساعة، وخلال مبادرة هي لمستقبل رقمي تم تدريب 2146 سيدة من 30 حتى 55 سنة في الحكومة المصرية من مختلف المحافظات.

كما أطلق المعهد المرصد النسائي الذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات للمرأة في مجالس الإدارة/ الأمناء في جميع الجهات الحكومية والحد من الفجوة في تكافؤ الفرص، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى جانب إطلاق مبادرة القيادات النسائية في مجالس الإدارات، وتعمل المبادرة عن كثب على اختيار القيادات النسائية المؤهلات لعضوية مجالس إدارة القطاع المالي غير المصرفي، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، كما تم إطلاق البرنامج الإرشادي للمرأة بهدف دعم تطوير القيادة النسائية واستدامتها .

وفي هذا السياق، وقع المعهد مذكرة تفاهم (توأمة) مع المعهد القومي للإدارة العامة INAP بأسبانيا وذلك لتقديم تدريب متطور تفاعلي لتنمية قدرات العاملين بالجهاز الاداري، ومذكرة تفاهم مع كلية هيرتي للحوكمة في ألمانيا في مجالات بناء وتطوير القدرات البشرية والتدريب، والأنشطة البحثية والخدمات الاستشارية، ومن المخطط توقيع مذكرة تفاهم مع كلية ثاندربيرد في مارس 2023 بالولايات المتحدة في مجالات بناء وتطوير القدرات البشرية والتدريب، والأنشطة البحثية والخدمات الاستشارية والتحول الرقمي.

وأشار التقرير إلى أنشطة الشبكة الأفريقية لمعاهد الإدارة والتدريب (TNMIA)، والتي نفذت عدة برامج لبناء القدرات الافريقية، حيث تم الانتهاء من الدفعة الثالثة من البرنامج التدريبى "الحوكمة والتنمية المستدامة واثارهم على الأهداف التنظيمية والأداء" (بالانجليزية والعربية)، الانتهاء من البرنامج التدريبى الأول ضمن النسخة الافريقية لمبادرة "هى لمستقبل رقمى" (بالانجليزية)، إلى جانب مؤشرات قياس الأداء للحوكمة الفعالة فى افريقيا (بالانجليزية والعربية)، لافتا إلى الاصدارات الافريقية التي نفذتها الشبكة منها اطلاق النسخة الأولى من قاموس مبادئ الحوكمة (بالانجليزية والفرنسية والعربية) الخاص بالمبادئ الأحد عشر للحوكمة الفعالة من أجل التنمية المستدامة، التي وضعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ECOSOC، إطلاق سلسلة قصص أهداف التنمية المستدامة للأطفال (بالعربية).

وسلط التقرير الضوء على النسخة الرابعة من برنامج القيادات النسائية الأفريقية، حيث تم تدريب 58 سيدة من 20 دولة أفريقية، ومن المقرر عقد النسخة الخامسة من البرنامج في قاعات تدريبية وذلك في مارس 2023 مواكبة لاحتفالات اليوم العالمي للمرأة والنسخة السادسة فى سبتمبر 2023، كما تضمنت أنشطة المعهد في التدريب وتطوير القدرات البشرية، إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية حول مفاهيم الحوكمة ومدونة السلوك والاخلاقيات، والابتكار في القطاع العام و الحوكمة من أجل التنمية المستدامة و المرأة والتنمية عبر منصة التعليم الرقمي ATINGI.

كما شهد عام 2022 إطلاق المعهد للمعمل المصري لقياس الأثر ومختبر مكافحة الفقرEgypt Impact Lab – JPAL) ) بمشاركة كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية و معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (J-PAL) بهدف تعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر.

وتناول التقرير مبادرات وآليات التوعية بالتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والحوكمة، التي تهدف إلى التوعية بالمعرفة والمهارات والنسق الفكري الذى يؤهل الافراد لأن يصبحوا ملتزمين نحو بناء مستقبل مستدام، وخلق وعي بأهداف وممارسات التنمية المستدامة، وتم من خلال هذه المبادرات عقد 14 جلسة حضرها 1100 مشارك (حكومة – مجتمع مدني – قطاع خاص – شباب) حول التوعية بالحوكمة، كما تم عقد جلسات توعية بالتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حضرها 815 متدرب بإجمالي 65 ساعة تدريبية، وتم تقديم استشارات عن كيفية تنفيذ وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة لعدد 6 هيئات.

وأشار التقرير إلى مبادرة سفراء التنمية المستدامة "كُن سفيراً" حيث تم تدريب 1157 شاب وشابة خلال عام 2022 ليصل إجمالي العدد إلى 2300 سفيرًا للتنمية المستدامة، كما تم اختيار ٥٠٠ متدرب متفوق من مبادرة كن سفيرًا ليصبحوا سفراء المناخ بهدف حشد جهود العمل المناخي بما يتماشى مع الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطرافCOP27 وما يليه.

كما تم عبر منصة استدامة Estedama إطلاق 54 برنامج في مجالات مختلفة متعلقة بالحوكمة والتنمية المستدامة من خلال التدريب التفاعلي في تطوير وبناء القدرات، و5 برامج خاصة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وفيما يتعلق بمبادرة العقول الخضراء، أوضح التقرير أنه خلال المرحلة التجريبية من المبادرة التي تم تنفيذها خلال 2022 تم تدريب 1400 طالب في المرحلة الابتدائية على مدار 9 أيام تدريبية، في مدارس تحيا مصر بحي الاسمارات تحت رعاية المجلس القومي للمرأة، وتدريب طلبة الصف الخامس والسادس بمدرسة مصر للغات، كما تم إطلاق اول لعبة الكترونية تهدف الي تعزيز الممارسات المستدامة وهي خطوة اولي نحو إطلاقGreenies Mobile Application وهو تطبيق gamified بالكامل وسيحتوي على العاب و motion graphic videos لضمان تعلم مستمر وأثر بعيد المدي للمبادرة، وتم الانتهاء من منهج المبادرة وهو محتوي شامل مبسط باللغة العربية يربط اهم مفاهيم التنمية المستدامة بالسلوكيات اليومية، كما تم إطلاق منصة وقتنا ويهدف المشروع إلى إشراك الشباب في صنع مستقبل مستدام وإتاحة الفرصة لهم للانضمام والمشاركة في مناقشة قضايا تغير المناخ مع صانعي القرار.

وحول التقارير والاصدارات المحلية التي أصدرها المعهد القومي للحوكمة خلال عام 2022 ، فإنها تمثلت في رصد وتتبع ترتيب مصر في الحوكمة والتنافسية وفقا للمؤشرات الدولية، إصدار ونشر مدونة السلوك الوظيفي في القطاع الحكومي، رصد تقدم مصر في أهداف التنمية المستدامة، تمويل التنمية المستدامة في المنطقة العربية، مكان عمل أكثر مرونة بعد جائحة كورونا، النوع والتنمية المستدامة، رصد ترتيب مصر بمؤشر مو ابراهيم، رصد ترتيب مصر بمؤشرات الحوكمة، المهارات المستقبلية للموظفين الحكوميين.

وأشار التقرير إلى المشاركة في الشبكات والتقارير الدولية خلال 2022، حيث تم مشاركة وإدراج مصر لأول مرة في تقرير الحوكمة العامة المقارن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "الشباب في مركز العمل الحكومي" من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع مركز كازيرتا التدريبى بايطاليا، الانضمام للشبكة الإقليمية لتمكين الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمشاركة الممارسات الجيدة والدروس المستفادة على المستوى الدولي في تمكين الشباب وإشراكهم في صنع القرار وجهود التنمية المستدامة، إلى جانب الانضمام لشبكة التواصل العام الدولية: تواصل أفضل مع المواطنين التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وفيما يتعلق بإصدارات التغير المناخي 2022 ، فقد أصدر المعهد قاموس التغيرات المناخية ويستهدف هذا الإصدار تسليط الضوء على العديد من المصطلحات المتداولة في مجال الحديث عن التغيرات المناخية، وأهم الاتفاقات والمعاهدات الدولية والمحلية من أجل الحد من مسببات التغير المناخي، وإصدار تقرير التغيرات المناخية: خلفية عامة وتوجهات مستقبلية، ويستهدف هذا الإصدار تسليط الضوء على خلفية وتاريخ العمل المناخي بدًء من مؤتمرات الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة والهيئات المعنية بتغير المناخ وصولًا إلى آليات التمويل والنظم البيئية وربط التغير المناخي بأستراتيجيات التنمية المستدامة.

كما شهد عام 2022 إطلاق المعهد العدد الأول من مجلة الحوكمة والتنمية المستدامة ليتناول موضوع "العاصمة الإدارية الجديدة والحوكمة" والقضايا المتعلقة بمكافحة الفساد، تطبيقات المدن الذكية من حيث استدامة مصادر الطاقة والمباني الخضراء، والتحول الرقمي والحكومة الالكترونية.

وأشار التقرير إلى مشروع "صلاح وأمنية" – سلسلة قصص أهداف التنمية المستدامة للأطفال ويستهدف المشروع إعادة كتابة ١٧ كتيبًا للأمم المتحدة حول "كيفية شرح أهداف التنمية المستدامة للأطفال" للنشر في مصر والدول الأفريقية الناطقة باللغة العربية ضمن مشروع التعاون المشترك بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومؤسسة هانس زايدل.

كما شارك المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في مؤتمر قمة المناخ COP 27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ نوفمبر 2022، وخلال فعاليات المؤتمر شارك المعهد بجلسة عن مبادرة سفراء التنمية المستدامة وسفراء المناخ حيث تم اختيارها من ضمن 800 مبادرة كنموذج لقصة نجاح اسفرت عن مخرجات ومبادرات على ارض الواقع، كما شارك المعهد من خلال عرض اعماله في جناح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي تضمنت أدوات والعاب المحاكاة والتي لقت تفاعل كبير من الجمهور بالاضافة إلى عرض عدد من المبادرات التي اطلقها المعهد مثل العقول الخضراء وشباب صانعي السياسات ومنصة وقتنا بالتعاون مع اليونيسف.

وشهد عام 2022 تنظيم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة لمنتدى الحوكمة الرشيدة في العالم الافتراضي "ميتافيرس" بالتعاون مع كلية ثندربرد للإدارة العالمية بجامعة ولاية أريزونا، ومنتدى الحوكمة الرياضية كأول منتدى من نوعه في الشرق الأوسط.

وشاركت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة خلال عام 2022 في عدد من الفعاليات الدولية والمحلية منها الدورة الـ21 للجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بصفتها عضو باللجنة، منتدى الشباب التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة 2022، كما قامت بعرض تجربة مصر في مجال الحوكمة والتحول الرقميل مشاركتها باجتماعات الربيع العربي 2022 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، اجتماع الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء حول أجندة أفريقيا 2063، ورشة عمل جامعة أكسفورد حول "مستقبل الاقتصاد العالمي"، ورشة عمل ريادة الأعمال الداخلية والابتكار في مجال الإدارة العامة بالتعاون مع GIZ، فعاليات حفل ختام مسابقة "فيزا في كل مكان" لدعم الشركات الناشئة، حلقة نقاشية عن التحول الرقمي خلال فعاليات مؤتمر شركة جوجل مصر، حفل إطلاق دليل تطوير التشريع الثانوي للمسؤولين الحكوميين في مصر بالتعاون بين مبادرة "إرادة" وبرنامج "سيجما".