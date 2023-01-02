شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال شهر ديسمبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر
وفى المركز السادس "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول بلغ 141.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 1.7 مليار جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 179.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.3 مليار جنيه، ثم "السويدي إليكتريك"، بحجم تداول 96.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، وفى المركز التاسع "حديد عز"، بحجم تداول 53.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "الإسكندرية للزيوت المعدنية"، بحجم تداول بلغ 164.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 978 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 10.10% ليغلق عند مستوى 14598.53 نقطة، خلال جلسات شهر ديسمبر الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 8.47% ليغلق عند مستوى 2801.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 10.82% ليغلق عند مستوى 4145.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 11.46% ليغلق عند مستوى 17723.52 نقطة، وزاد تميز بنسبة 2.90% ليغلق عند مستوى 3567.30 نقطة.