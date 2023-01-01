الاقتصاد

ملتقى التحكيم

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- بواسطة أيمن الوشواش - والحوكمة وأثرها على الاستثمار، نظمته غرفة أبها، وذلك في مقرها الرئيس.

وناقش المشاركون في الملتقى اقتصاديات التحكيم والتقاضي لمجتمع الأعمال، واختلاف الثقافات وأثرها على اختيار القانون والمحكمين والمحامين، والتحكيم في مجال والترفيه، إلى جانب الحوكمة في مجال اللجان والمجالس الحوكمية، والحوكمة في المؤسسات وقطاع السياحة الرياضية والترفيه، والحوكمة وأثرها على استمرار وتعاقب الأجيال في القطاع الخاص.

وأكد الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران على أهمية التحكيم التجاري كوسيلة مثلى وفعالة لتسوية المنازعات التجارية، بوصفه أحد البدائل والوسائل القانونية التي أقرتها التشريعات الوطنية والدولية كآلية ناجعة في حل المنازعات التجارية، مشيرا إلى أن الملتقى يهدف إلى إدارة العديد من النقاشات والحوارات المتعلقة بالتحكيم التجاري والحوكمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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