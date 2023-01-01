7.6 تريليونات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جنيه إجمالي قيمة الودائع لدى البنك المركزي والقطاع المصرفي المصري، حتى نهاية أغسطس الماضي، مقابل 6 تريليونات جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 28%.

وأفاد الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء - أمس- بأن قيمة الودائع الحكومية بلغت 1.6 تريليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2022 بنسبة 20.8% من إجمالي الودائع مقابل 1.1 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021م بنسبة ارتفاع قدرها 38.5%.

وأضاف أن قيمة الودائع غير الحكومية بلغت 6.1 تريليونات جنيه حتى نهاية أغسطس 2022 بنسبة 79.2 % من إجمالي الودائع مقابل 4.8 تريليونات جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 25.5%.

وأشار إلى أن قيمة صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 33.5 مليارا حتى نهاية نوفمبر عام 2022، فيما بلغ عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطي الأجنبي 4.6 أشهر حتى نهاية نوفمبر عام 2022.