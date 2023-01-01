شكرا لقرائتكم خبر شركة نجم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



ويتمتع الشهري بخبرة تفوق 19 عاما في مجالات التأمين والسلامة المرورية والأعمال التجارية والاستراتيجيات المؤسسية، كما حصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية وعدد من الشهادات المهنية والتخصصية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لخدمات التأمين أعلنت أمس عن قبول مجلس الإدارة استقالة الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور محمد السليمان، كما قرر مجلس الإدارة تكليف محمد الشهري نائب الرئيس التنفيذي الأول بعد استلام عدم ممانعة البنك المركزي السعودي بمهام الرئيس التنفيذي للشركة اعتبارا من 01/01/2023مويتمتع الشهري بخبرة تفوق 19 عاما في مجالات التأمين والسلامة المرورية والأعمال التجارية والاستراتيجيات المؤسسية، كما حصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية وعدد من الشهادات المهنية والتخصصية.

كانت هذه تفاصيل خبر شركة نجم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.