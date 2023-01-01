شهادة دولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت عليها الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، نظير جهودها في رفع جودة الإجراءات والأعمال والالتزام بمعايير التميز المؤسسي وفقا للمواصفات العالمية المتعارف عليها. وتمكنت الأمانة العامة من حصولها على اعتراف المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، وشهادة الاعتماد من المنظمة، وذلك نظير تحقيقها الامتثال لمعايير نموذج التميز (EFQM). ويأتي حصول الأمانة العامة على الشهادة الدولية انطلاقا من استراتيجيتها الرامية لتحقيق التميز والتكامل ورفع مستوى جودة الإجراءات والأعمال، وذلك من خلال تطوير عمل المنظومة الداخلية للأمانة العامة وتحسين الإجراءات ورفع الجودة. ويأتي حصول الأمانة العامة على الشهادة الدولية انطلاقا من استراتيجيتها الرامية لتحقيق التميز والتكامل ورفع مستوى جودة الإجراءات والأعمال، وذلك من خلال تطوير عمل المنظومة الداخلية للأمانة العامة وتحسين الإجراءات ورفع الجودة. وتعتزم الأمانة العامة على مواصلة رحلة التطوير من خلال المشاريع والمبادرات النوعية التي ترفع مستوى التميز المؤسسي والجودة في أعمالها.

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