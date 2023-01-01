شكرا لقرائتكم خبر فرز 73 مليون م2 حتى الربع الرابع 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل برنامج فرز الوحدات العقارية ارتفاعا في أعداد الوحدات العقارية المفرزة خلال الربع الرابع 2022، بنسبة تجاوزت 30% مقارنة بالمدة نفسها في 2021، بمساحة إجمالية بلغت 5,7 ملايين م2.

وأوضح البرنامج في بيان له أن طلبات الفرز في تزايد مستمر؛ حيث بلغت أعداد الطلبات منذ تأسيس البرنامج أكثر من 34 ألف طلب، في حين وصل عدد الوحدات المفرزة ما يزيد على 230 ألف وحدة عقارية، بمساحة إجمالية تتجاوز 73 مليون م2.

وذكر أن خدماته أسهمت في توفير خيارات متنوعة من الوحدات العقارية للراغبين بالتملك، من خلال تمكين المطورين العقاريين من فرز العقارات والمجمعات العقارية إلى وحدات متنوعة، لزيادة المعروض العقاري السكني أو السكني التجاري وإتاحته للمستفيدين، وذلك امتدادا لجهود برنامج الإسكان الرامية إلى تعزيز المعروض العقاري في السوق ورفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030.

وأشار البرنامج إلى استمرار عمله على تطوير وتحسين رحلة العميل وأتمتة العمليات الكترونيا مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل وزارة العدل لإصدار الصكوك بعد الانتهاء من عمليات الفرز، ومنصة بلدي للتحقق من بيانات الرخص الإنشائية وذلك لإتمام عمليات الفرز، إضافة لتوفير قائمة بالمكاتب الهندسية المعتمدة من قبل البرنامج؛ لتسهل على المطور العقاري تنفيذ طلبات الفرز عبر المنصة الالكترونية، وذلك في إطار تعزيز استدامة السوق العقاري ورفع كفاءته وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويهدف نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها واللائحة التنفيذية لها، إلى تعزيز دور برنامج فرز الوحدات العقارية في فرز المجمعات العقارية بشقيها السكني والتجاري، مع ضمان حفظ حقوق الوحدات في الأجزاء المشتركة، وتحديد تلك الأجزاء والأنظمة والمرافق الخدمية داخل العقارات وبين العقارات داخل المجمع العقاري.

وأطلق البرنامج في وقت سابق تحسينات شاملة على الخدمة المميزة التي تسهم في تقليص مدة إجراءات إدخال بيانات طلبات الفرز من قبل المكاتب الهندسية بنسبة 70% بشكل آلي.

وأفاد البيان بأن الربط التقني مع منصة بلدي للتحقـق من الرخـص الإنشائية لطلبات الفرز يسهم في تسهيـل إجراءات الطلبات وضبط جودة البيانات المرفوعة في منصة فرز الوحدات العقارية، مبينا أنه تم الاستعلام عـن أكثر من 600 رخصة بناء.

برنامج فرز الوحدات العقارية

