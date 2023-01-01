بدء تطبيق مرحلة الربط والتكامل من الفوترة الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أمس الأحد (1 يناير 2023) تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الالكترونية «مرحلة الربط والتكامل» على المنشآت التي جرى اختيارها ضمن المجموعة الأولى، وذلك بعد استكمال تلك المنشآت للمتطلبات اللازمة لإتمام هذه المرحلة.

وبينت الهيئة أن المنشآت التي بدأت أمس بربط أنظمة الفوترة الالكترونية لديها مع منصة (فاتورة) جرى اختيارها بناء على معيار حجم الإيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021، وذلك للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها 3 مليارات ريال.

وأكدت أن هذه المرحلة تهدف إلى ربط وتكامل أنظمة الفوترة الالكترونية الخاصة بالمكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الالكترونية مـع منصة (فاتورة)، حيث عملت الهيئة على إشعار المنشآت المستهدفة لاستكمال إجراءات تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الالكترونية (مرحلة الربط والتكامل) قبل ستة أشهر من التطبيق.

وأفادت الهيئة بأن المرحلة الثانية تتضمن متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ) من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الالكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام الهيئة، وإصدار الفواتير الالكترونية بناء على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.

وتعمل الهيئة لتطبيق هذه المرحلة على المنشآت بشكل تدريجي وعلى مجموعات، حيث ستقوم بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.

ويأتي تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الالكترونية، امتدادا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، واستكمالا لقصة نجاح بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الالكترونية،التي حققت العديد من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة، والوعي من جانب المكلفين في سرعة تجاوبهم بتطبيق المرحلة الأولى من المشروع.

مشروع الفوترة الالكترونية

المرحلة الأولى







مرحلة الإصدار والحفظ



بدأ تطبيقها 4 ديسمبر 2021



تلزم المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الالكترونية بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد، أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، والتأكد من وجود حل تقني للفوترة الالكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة، والتأكد من إصدار وحفظ الفواتير الالكترونية بكل العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة (QR Code) وغير ذلك من المتطلبات.



المرحلة الثانية