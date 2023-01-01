شكرا لقرائتكم خبر اتحاد عذيب توقع عقدين في تبوك ونجران بـ105.2 ملايين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة اتحاد عذيب للاتصالات عقدين مع إمارتي منطقة تبوك ومنطقة نجران، وذلك بقيمة بلغت 105.2 ملايين ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الشركة في بيان لها على «تداول»، أمس أن العقد مع إمارة منطقة تبوك تبلغ قيمته 28.2 مليون ريال (يشمل ضريبة القيمة المضافة)، ويتضمن تقديم خدمات استشارية مدعومة ببنية تحتية، وتوريد منصة التحول الرقمي، وتشغيل التطبيقات اللازمة لاستكمال معايير التحول الرقمي.

وأفادت بأن العقد مدته 36 شهرا، لافتة إلى أن الأثر المالي الإيجابي لهذا العقد سينعكس على الإيرادات والنتائج المالية للشركة، ابتداء من الربع المالي الأول لـ2023 وحتى نهاية مدة العقد.

وذكرت الشركة في بيان آخر على «تداول»، أن العقد مع إمارة منطقة نجران تبلغ قيمته 77 مليون ريال (يشمل ضريبة القيمة المضافة)، ويتضمن توفير خدمات الاتصالات الثابتة والصوتية، وتقديم خدمات استشارية مدعومة ببنية تحتية، وتوريد منصة التحول الرقمي وتشغيل التطبيقات اللازمة لاستكمال معايير التحول الرقمي. وأشارت إلى أن العقد مدته 60 شهرا، مشيرة إلى أن الأثر المالي الإيجابي لهذا العقد سينعكس على الإيرادات والنتائج المالية للشركة، ابتداء من الربع المالي الأول لـ2023 وحتى نهاية مدة العقد. ولفتت الشركة إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في العقدين.

العقد الأول







مع إمارة تبوك



القيمة 28.2 مليون ريال



المدة 36 شهرا



يتضمن تقديم خدمات استشارية مدعومة ببنية تحتية، وتوريد منصة التحول الرقمي، وتشغيل التطبيقات اللازمة لاستكمال معايير التحول الرقمي



العقد الثاني