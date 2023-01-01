عمان تتسلم رئاسة مركز التحكيم التجاري الخليجي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلمت سلطنة عمان رئاسة مركز التحكيم التجاري الخليجي للعام الميلادي الحالي.

وأوضح مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان أمس أن سلطنة عمان تسلمت رئاسة المركز بدءا من مطلع يناير الحالي وحتى 31 ديسمبر 2023.

وأشار إلى أن اختيار سلطنة عمان لرئاسة المركز جاء خلال الاجتماع (84) لمجلس الإدارة الذي عقد بمقر المركز الرئيسي في مملكة البحرين يوم الخميس الماضي.

وأفاد بيان المركز بأن انتقال الرئاسة إلى ممثل سلطنة عمان في المركز علي بن سالم الكاسبي جاء وفقا لما نصت عليه المادة (5) من النظام الأساسي للمركز بأن (تكون رئاسة مجلس الإدارة دورية وفقا لما هو معمول به في اجتماعات مجلس التعاون) وحيث إن الرئاسة بحسب الأحرف الأبجدية لأسماء دول مجلس التعاون؛ فقد تسلمت سلطنة عمان الرئاسة بعد المملكة العربية السعودية.

وخلال الاجتماع اختار الأعضاء نائب الرئيس بحسب الدولة التي ستتسلم الرئاسة في الدورة المقبلة، حيث تم تعيين ممثل دولة قطر صالح بن حمد الشرقي ليكون نائبا للرئيس.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع عقد برئاسة المستشار فهد بن علي محمد العمري ممثل المملكة العربية السعودية، الذي أشاد خلال الاجتماع بما أنجزه المجلس خلال السنة الماضية والجهود المبذولة من موظفي الأمانة العامة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز.