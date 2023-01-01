شكرا لقرائتكم خبر بنك البلاد يوزع نصف مليار ريال على مساهميه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن بنك البلاد عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2022، بإجمالي مبلغ 500 مليون ريال، على أن تكون حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال بعد خصم الزكاة، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وأفادت إدارة البنك في بيان لها على «تداول» أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح تبلغ 1000 مليون سهم، مبينة أنه سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقا.

وأشار البيان إلى أن تاريخ الأحقية ستكون للمساهمين المالكين لأسهم البنك بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية والذي سيتم الإعلان عن موعد انعقادها لاحقا.

ولفتت الإدارة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقا لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وطالبت المساهمين تحديث المعلومات الخاصة بالحساب الاستثماري المرتبط بالمحفظة الاستثمارية عن طريق الوسيط المالي لتفادي أي تأخير في استلام التوزيعات المعلنة. ونوه البنك أنه وحرصا على حقوق مساهميه الذين لم يقوموا خلال الفترات السابقة باستلام أرباح أسهمهم، فقد تم إدراج خاصية البحث عن الأرباح على موقع البنك.

توزيعات بنك البلاد عن عام 2022:

