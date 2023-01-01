بنك السودان يحظر على المصارف تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية وشراء الأسهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حظر بنك السودان المركزي على المصارف تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية وشراء الأسهم.

جاء ذلك في إعلان بنك السودان عن سياسته النقدية لعام 2023 والتي تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الشمول المالي وتشجيع التمويل الأخضر بخلق فرص مواتية للتمويل المستدام لمواجهة تحديات ومخاطر التغير المناخي.

وأوضح البنك المركزي أن سياسته النقدية تستهدف استقرار المستوى العام للأسعار وخفض معدل التضخم إلى 25% بنهاية عام 2023، ونمو القاعدة النقدية بمعدل 57%، ونمو عرض في النقود بمعدل 28%.

وأشار إلى أن السياسة النقدية، تستهدف كذلك استقامة مرونة سعر الصرف، والاستمرار في توحيد سوق النقد الأجنبي، ولضمان تحقيق ذلك حدد البنك المركزي الاحتياطي النقدي القانوني للبنوك نسبة 20% من جملة الودائع الخاضعة للاحتياطي النقدي، بجانب عمليات السوق المفتوحة وعمليات مبادلة وبيع وشراء النقد الأجنبي.

وبحسب السياسة النقدية، حظر البنك المركزي على المصارف تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية وشراء الأسهم والأوراق المالية، وسداد عمليات تمويلية قائمة ومتعثرة، وسداد عملية المتاجرة في رصيد الاتصالات واستخداماته.

كما حظر المركزي شراء الأراضي والعقارات عدا المسموح بها وفق الضوابط المنظمة، شراء الذهب ومخلفاته، بالإضافة إلى شراء السيارات عدا المسموح بها.

المحظورات:

